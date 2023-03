Il turismo naturalistico calabrese approda alla fiera dei territori di Bergamo

La Regione Calabria partecipa alla Fiera dei Territori-Agri Travel e Slow Travel Expo, l’edizione 2023 dell’esposizione fieristica internazionale in programma a Bergamo fino al 2 aprile. La manifestazione lombarda promuove il turismo slow, outdoor e active a livello locale, nazionale e internazionale. Si tratta di un’occasione imperdibile per presentare l’offerta turistica calabrese a utenti provenienti da diverse nazioni.

A Bergamo, il dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità della Regione presenta il meglio del turismo naturalistico calabrese e le attività outdoor della Calabria: dal rafting lungo le Gole più lunghe d’Italia all’arrampicata, fino agli sport acquatici passando per quelli d’aria. E ancora, sarà illustrata la Calabria dei borghi, una destinazione da scoprire in modo lento: a piedi grazie a sentieri e cammini, in mountain bike lungo la Ciclovia dei Parchi.

