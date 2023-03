Lotto, festa in Calabria: vincite da oltre 35mila euro a Cinquefrondi e Soverato

La Calabria torna a sorridere grazie al Lotto: nel concorso del 28 marzo, come riporta Agipronews, registrate due vincite di 35.660 euro: la prima è stata centrata a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, con un giocatore che ha portato a casa 21.660 euro con 6 ambi, 4 terni e una quaterna abbinate all'opzione LottoPiù mentre l'altra ha premiato la città di Soverato, in provincia di Catanzaro, con una vincita pari a 14mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,8 milioni di euro per un totale di oltre 271 milioni da inizio anno.

