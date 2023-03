L'Avis Calabria presenta il progetto per educare sui corretti stili di vita e salute

Il tema della salute e del benessere rappresenta un aspetto educativo rilevante nella società contemporanea, infatti, nella scuola italiana la tematica è inclusa nell’insegnamento dell’educazione civica che, in base alle Indicazioni Ministeriali, introduce argomenti quali “l’educazione alla salute” e “la promozione di corretti stili di vita”, anche in riferimento all’Agenda 2030 e, particolarmente, alla Costituzione.

Da queste considerazioni nasce il progetto “Sto bene...con Avis”, dove l'associazione sceglie proprio la scuola come luogo di formazione dei cittadini del futuro in cui diffondere a genitori, docenti ed alunni comportamenti legati alla salute e ai corretti stili di vita, grazie ad interventi mirati dei propri volontari.

L'iniziativa è stata presentata nella sede catanzarese dell'Avis regionale davanti ad un numero nutrito di referenti scuola e dirigenti Avis comumali.

“L'Avis – ha affermato il presidente regionale, Franco Rizzuti – da sempre sostiene la forza delle sinergie. Insieme possiamo fare molto ed è fondamentale lavorare con istituzioni come il mondo scolastico. Vogliamo sensibilizzare gli studenti sulle tematiche della salute, del benessere e dell’inclusione sociale e sul tema del dono. Vogliamo sperimentare una dinamica comunitaria interattiva di gioco-unione tra i ragazzi, la scuola e le famiglie.”

E' intervenuto Domenico Nisticò, tesoriere Avis Nazionale con delega ai progetti scuola: “Era la fine degli anni 70, quando il professore Domenico Comi, calabrese e dirigente nazionale Avis, capì l'importanza dell'Avis nella scuola e fece siglare il primo protocollo di intesa tra la nostra associazione e il Ministero dell'Istruzione. Su questo binario e sul suo esempio noi continuiamo ad operare, rinnovando negli anni questa speciale alleanza”.

Presente anche Maria Francesca Aiello, consigliere regionale Avis.

I dettagli del progetto sono stati descritti da Katiuscia Mastroianni, referente scuola Avis Calabria.

“Il progetto – ha evidenziato Mastroianni – intende fornire agli insegnanti e ai studenti una corretta informazione sul valore di un atteggiamento responsabile per il benessere personale e della comunità. Le attività laboratoriali previste andranno ad approfondire e ad accrescere il senso civico della partecipazione attiva alla vita sociale attraverso tematiche come il benessere psicologico (analisi di ciò che fa stare bene me e la mia comunità scuola); la salute nell’ambiente (guida per vivere bene nel proprio territorio); la salute e benessere nella propria vita (disturbi dell’alimentazione, problematiche d’inclusione sociale); i giovani e la donazione del sangue.”

© Riproduzione riservata