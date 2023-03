In Italia un bimbo su tre è in sovrappeso: in Calabria si arriva al 42%

In Italia un terzo dei bambini è già in sovrappeso o obeso e questa percentuale raggiunge il 44% dei bambini in Campania, rendendola regione maglia nera, subito seguita con il 42% dalla Calabria. Proprio queste due regioni saranno protagoniste del Festival dei 5 colori, presentato al Ministero dell’Agricoltura. Dal 17 al 21 maggio, presso il Maschio Angioino a Napoli si terrà una cinque giorni di incontri dedicati a prevenzione e alimentazione mediterranea, con convegni e giochi che vedranno protagonisti anche personaggi dello spettacolo come Nino Frassica e Nicola Piovani. Le iniziative arriveranno anche nelle scuole e proseguiranno con un tour in diverse città della Calabria.

Le buone abitudini alimentari, sono alla base delle salute degli adulti di domani. «Obesità non significa avere un pò di pancia - sottolinea Giuseppe Morino, direttore Scientifico del Festival - ma grasso al fegato, pressione alta, livelli di colesterolo elevati, disregolazione di insulina. Per questo, abbiamo ideato dei percorsi all’interno delle classi con giochi e attività che coinvolgono anche insegnanti e famiglie». Il numero 5 è il simbolo del Festival, precisa Maria Teresa Carpino, presidente Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival, «perché rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati proprio ai colori simbolo delle vitamine di cui sono ricche frutta e verdura».

"L'attenzione verso gli alimenti di cui ci nutriamo - conclude Annamaria Staiano, presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip) - ha effetti diretti sul nostro benessere: è importante che sempre più persone facciano tesoro dei prodotti che il nostro territorio può offrire». Destinatari del festival non sono solo i bambini ma anche i loro genitori perché «la pandemia ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 32% degli adulti è aumentato di peso», conclude Francesco Cognetti, presidente della Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi (Foce).

© Riproduzione riservata