La Regione punta sulle tradizioni popolari: istituzionalizzati i gruppi folk calabresi

Obiettivi strategici della Regione Calabria sono anche la salvaguardia del patrimonio artistico-culturale e la valorizzazione delle tradizioni popolari, espressioni dell’identità, della storia e delle radici della nostra Terra. In tale cornice s’inquadra l’importante intesa che andrà ad essere per la prima volta istituzionalizzata tra la Regione Calabria e la Federazione Italiana Tradizioni Popolari.

Domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 15.30, nei locali della Sala Verde della Cittadella regionale in Catanzaro, il Vicepresidente Giusi Princi, in rappresentanza del Presidente Roberto Occhiuto, sottoscriverà con il Presidente Benito Vittorio Ripoli un protocollo finalizzato a promuovere e diffondere su scala regionale la conoscenza antropologica calabrese, con particolare attenzione ai giovani, delle culture popolari delle comunità italiane e di quelle straniere e quindi perseguire l’obiettivo di tutelare e valorizzare queste culture, intese come patrimoni inalienabili delle differenti identità locali.

Nell’ambito del protocollo d’intesa, attraverso forme di partenariato, accordi di programma e sinergie organizzative, la Regione Calabria si impegna a tutelare e valorizzare l’importanza del patrimonio etnografico, favorendo la diffusione della conoscenza delle tradizioni calabresi quale strumento d’immagine turistica.

La FITP ne garantirà gli stessi presupposti attraverso i gruppi e le compagnie calabresi affiliati alla Federazione stessa, valorizzando la funzione educativa e sociale della musica popolare quale fattore di diffusione delle tradizioni culturali, di aggregazione e socializzazione delle varie realtà regionali, proponendo spettacoli, rassegne e festival su tutto il territorio calabrese, così da rivalutare e far rivivere la cultura popolare tradizionale.

Oltre alle due parti firmatarie, nel corso della conferenza di presentazione interverrà il Consigliere regionale Katya Gentile, Presidente della VI Commissione Consiliare, che ha fortemente creduto in tale iniziativa, e Franco Megna, Segretario Generale nazionale FITP. Non mancheranno costumi e strumenti d’eccezione.

