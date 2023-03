Avis Calabria, concluse le selezioni per operatori di servizio civile

Due giornate intense di colloqui per 276 candidati e 71 posti disponibili. Sono i numeri della selezione per il Servizio Civile Universale per Avis Calabria. Tanti le ragazze e i ragazzi tra i 18 e 28 anni che hanno fatto domanda come aspiranti operatori volontari. C'è chi ha da poco finito la scuola o ha concluso l'università, chi lavora di sera o chi è già genitore Il gruppo di esaminatori, capitanati dal presidente Avis Calabria, Franco Rizzuti, ha consentito ai ragazzi di raccontarsi, di spiegare cosa li ha mossi a partecipare al bando ma ha cercato di comprendere anche la loro preparazione e livello di informazione, chiedendo di rispondere a domande sul Servizio Civile Universale, sui valori e l'organizzazione dell'Avis. “Il Servizio civile – afferma il presidente Rizzuti – rappresenta un'importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani. Abbiamo avuto modo di selezionare persone già formate ma alla ricerca ancora di qualcosa e anche soggetti insicuri e timidi ma desiderosi di mettersi al servizio della comunità e del territorio. Si tratta di un’esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze utili per l’immissione nel mondo del lavoro. Il mondo Avis è una bella palestra di vita.” Le graduatorie usciranno nei primi giorni di aprile e saranno consultabili sul sito nazionale Avis.

