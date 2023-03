In/Architettura Calabria, al via i premi regionali e nazionali

A partire da lunedì 6 marzo è possibile presentare, sul portale Archilovers, le candidature per i PREMI IN/ARCHITETTURA 2023, promossi dall’Istituto Nazionale di Architettura e dall’ANCE.

Da quest’anno, grazie alla sezione IN/Arch Calabria, la nostra regione concorrerà con candidature autonome per il territorio, all’interno del portale Archilovers.

L’iniziativa si colloca nella lunga e prestigiosa tradizione dei premi IN/ARCH che, a partire dalla prima edizione del 1962, hanno rivestito un ruolo di grande importanza nel dibattito architettonico nazionale.

I Premi si sono sempre caratterizzati – unici in Italia - per un aspetto particolare: viene premiata l’opera di architettura come esito di un processo complesso che coinvolge tutti i passaggi della filiera produttiva: domanda, esigenze, programma, norme, risorse, progetto, realizzazione, controllo, gestione, manutenzione. Di qui la scelta di premiare l’opera e i tre principali protagonisti che sono alla base della sua realizzazione: committente, progettista, impresa.

“I Premi Nazionali IN/ARCHITETTURA sono un’esperienza unica, non solo a livello nazionale, perché pensati da un intellettuale, visionario e pratico insieme, come Bruno Zevi, che considerava l’architettura non solo come disciplina ma come attività progettuale a tutto tondo, capace di trasformare e migliorare la società. Una visione illuministica, oggi ancora più attuale perché totalmente in controtendenza con un atteggiamento diffuso di carattere strumentale: ovvero una sorta di specializzazione progettuale al servizio del “particolare”, mentre l’architettura appartiene a un sapere che sta a fondamento della nostra vita, individuale e collettiva.” Con queste parole Aldo Colonetti, presentava i Premi Nazionali IN/ARCHITETTURA 2020 alla Biennale di Venezia.

I Premi IN/ARCHITETTURA 2023 sono articolati in Premi Regionali e Premi Nazionali. Questo consentirà, tra l’altro, un ampio monitoraggio sulle architetture di qualità realizzate in tutto il territorio nazionale.

Le due categorie di Premi Regionali per cui è possibile candidarsi sono:

- PREMIO ALLE MIGLIORI OPERE DI ARCHITETTURA (NUOVA COSTRUZIONE)

- PREMIO AI MIGLIORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIOESISTENTE (restauro, ristrutturazione, rigenerazione)

Ciascun Premio è assegnato a interventi ubicati in Calabria, terminati tra il 2018 ed il 2022, progettati e realizzati da soggetti italiani, giudicati quale esemplare esito di un processo edilizio integrale.

Inoltre, IN/Arch Calabria conferirà i seguenti premi:

- PREMIO INTERNAZIONALE "BRUNO ZEVI" PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURAARCHITETTONICA è assegnato ad una iniziativa di comunicazione, realizzata in Calabria, checostituisca un esempio qualificato di promozione e diffusione della produzione di architetturacontemporanea di qualità nel mondo.

- PREMIO ALLA CARRIERA è assegnato ad un progettista vivente, le cui opere costituiscono unimportante contributo alla storia dell'architettura contemporanea e la cui figura rappresenta coneccellenza la cultura architettonica regionale.

Progettisti, imprese di costruzioni, committenti possono candidare, a partire dal 6 marzo sino al 5 giugno 2023, opere realizzate in Calabria attraverso il portale Archilovers, con le modalità stabilite dal sito nella sezione dedicata alla Regione.

I Premi Regionali, selezionati da una giuria di qualità, saranno assegnati nel corso di una manifestazione pubblica che verrà organizzata da IN/Arch Calabria.

La giuria nazionale, che vede tra gli altri il regista Silvio Soldini, assegnerà, tra tutte le opere premiate a livello regionale, i Premi Nazionali che saranno proclamati nel corso di un evento pubblico che si terrà il 7 novembre a Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia.

Il bando dei Premi IN/ARCHITETTURA 2023 e tutte le altre informazioni sono reperibili all’indirizzo web https://www.archilovers.com/contests/inarch2023

