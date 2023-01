Servizio civile, 71 i posti disponibili nell'Avis Calabria

Si scrive Servizio civile, si legge atto volontario d'amore nei confronti della comunità e del territorio.

Il Servizio civile rappresenta un'importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani. Si tratta di un’esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze utili per l’immissione nel mondo del lavoro.

I settori di intervento in Italia nei quali l'AVIS propone i progetti che vedono impegnati gli operatori volontari sono: assistenza, protezione civile, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale.

E' on line il nuovo bando nazionale di Servizio civile. 71 i posti disponibili in Calabria.

Tra i requisiti richiesti per presentare domanda di partecipazione alla selezione occorre: avere la cittadinanza italiana oppure di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanne.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all'AVIS, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

L’accesso alla piattaforma può avvenire esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on-line entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023.

Sul sito www.avis.it, oltre che nella home, anche nella sezione dedicata al Servizio Civile, i giovani interessati possono reperire tutte le informazioni utili a presentare la propria candidatura: https://www.avis.it/it/servizio-civile-universale-pubblicato-il-bando-con-i-progetti-di-avis-nazionale

