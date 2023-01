In Calabria il mattone costa meno, sia comprato che preso in affitto

Compravendite stabili in Calabria nel 2022, con prezzi medi in salita seppur di poco: +0,3% su base annua, con una debole contrazione nell’ultimo trimestre (-0,2%). Situazione diversa per gli affitti che mostrano un incremento annuo più netto per quanto riguarda i prezzi (+20,7%), nonostante una frenata negli ultimi tre mesi che si traduce in una contrazione del -5,7%. In entrambi i casi si tratta dei prezzi più bassi d’Italia. Se l’ottica si sposta a livello provinciale, Vibo Valentia risulta la più cara per quanto riguarda gli acquisti, Crotone invece guida il gruppone delle cinque relativamente agli affitti. Questo e molto altro emerge da un’indagine curata dall’Osservatorio annuale sul mercato residenziale calabrese di Immobiliare.it.

Secondo il dossier, comprare casa in Calabria, oggi, costa mediamente 921 euro al metro quadro, mentre per affittarla ne bastano 6,6. «Per quanto riguarda le compravendite – spiegano i responsabili dell’inchiesta – si assiste a una contrazione della domanda contenuta su base annua, pari a -1,5%, ma molto più significativa nell’ultimo trimestre, dove tocca il -13,7%. Allo stesso tempo, però, si osserva una diminuzione dello stock di immobili invenduti rispetto al 2021, con una riduzione che arriva a -3,6% e che è ancora più accentuata nel quarto trimestre: -16,7%. Guardando agli affitti – proseguono – è possibile notare come la crescita della domanda sia molto forte su base annua, con un +33,1%, ma con una contrazione di oltre 23 punti percentuali nel trimestre. Lo stock d’immobili, invece, in decrescita del 4,6% rispetto al 2021, accelera la propria diminuzione nell’ultimo trimestre con un -15,0%».

