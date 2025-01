Occhiuto, in Calabria solo 13 domande su 159 avvisi per il 118. A vuoto anche i bandi per la guardia medica

«A noi servono 574 medici di guardie mediche in tutta la Calabria. Facciamo bandi ogni mese: ne abbiamo trovati 28 a novembre e 16 a dicembre». A dirlo, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che è anche commissario della sanità, in un post sui social nel quale conferma le difficoltà a reclutare personale sanitario in Calabria.

«Per quanto riguarda i medici di medicina generale - prosegue Occhiuto - per 165 postazioni ne abbiamo trovato 131, quasi tutti. Emergenza urgenza: ci mancano 159 medici, abbiamo fatto avvisi per 159 medici, sono arrivate solo 13 domande. E non è detto che queste 13 domande poi accettino di andare all’emergenza urgenza, perchè se uno ha fatto domanda nell’emergenza urgenza e anche nella medicina generale va nella medicina generale».