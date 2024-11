Sanità in Calabria, Occhiuto: "Arrivano 45mln per gli ospedali di Crotone e Lamezia"

«Arrivano 45 milioni di euro per gli ospedali di Crotone e di Lamezia Terme. Il ministero della Salute ci ha, infatti, comunicato che è stato approvato l’Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari nell’ambito del Programma investimenti ex art 20 L. 67/88, sottoscritto il 26 agosto 2024 dallo stesso Ministero dalla Regione Calabria, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni». Lo annuncia Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

«L'Accordo di programma in questione - spiega - prevede la realizzazione di due interventi per l’adeguamento e il potenziamento degli ospedali di Crotone e di Lamezia Terme, finanziati rispettivamente con 25 e con 20 milioni di euro. La realizzazione di questi interventi ci consentirà di adeguare i presidi ospedalieri di Crotone e Lamezia Terme dal punto di vista funzionale, impiantistico e strutturale ai requisiti richiesti dalle normative nazionali e regionali vigenti, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie nonchè di migliorare i luoghi di cura e degenza. Al riguardo il Settore edilizia sanitaria della Regione - conclude - ha già fornito alle competenti Aziende sanitarie provinciali le necessarie indicazioni per l’avvio delle progettazioni degli interventi».