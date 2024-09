L'importanza della Farmacovigilanza in Calabria sulla sicurezza dei farmaci

Al centro del confronto il tema della sicurezza dei farmaci e il sistema di Farmacovigilanza , ovvero l’insieme delle attività finalizzate all’identificazione, valutazione, comprensione e prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altra criticità correlata all’uso di farmaci e vaccini, al fine di assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione.

In Cittadella regionale, nell’aula Verde “Jole Santelli”, si sono ritrovate le Regioni, i Centri regionali di Farmacovigilanza, i farmacisti, le associazioni di categoria, ma anche professori universitari, stakeholder e i rappresentanti AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, sotto la cui egida è posta la Rete italiana di Farmacovigilanza.

Dieci relazioni, in tre sessioni di lavori, hanno approfondito il ruolo delle reti regionali di farmacovigilanza nell’interazione con i presidi sanitari e il mondo dell’università e della ricerca, l’efficacia e la sicurezza dei farmaci nella fase di immissione in commercio e nel post marketing, le azioni positive per promuovere il ruolo attivo, nelle segnalazioni, di operatori sanitari e consumatori.

“Dopo un periodo di inattività – ha detto la dr.ssa Brunella Piro, promotrice dell’evento e Responsabile del Centro Regionale di Farmacovigilanza Calabria – il Centro regionale è ritornato ad operare a pieno regime. In un anno e mezzo abbiamo recuperato personale e risorse e siamo impegnati a incrementare e migliorare l’attività di monitoraggio delle segnalazioni di sospette reazioni avverse a farmaci e vaccini, oltre che migliorarne la qualità. I mesi che verranno ci vedranno impegnati nel miglioramento della qualità dei dati e in azioni di promozione della consapevolezza nell’uso corretto dei farmaci e in un maggior coinvolgimento di operatori sanitari e cittadini nelle segnalazioni di reazioni avverse”.