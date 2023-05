Cancro del cavo orale, sabato 13 maggio gazebo informativi in varie città della Calabria

Sabato 13 maggio in varie città della Calabria verranno allestiti dei gazebo informativi per l’ Oral Cancer Day, appuntamento giunto ormai alla sedicesima edizione, organizzato da Fondazione ANDI con l' obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di una diagnosi precoce del tumore del cavo orale e sul fondamentale ruolo della prevenzione.

Ogni anno in Italia 4000 persone sono colpite da questa forma di tumore, con un tasso di sopravvivenza a 5 anni che si ferma al 50-60% dei casi: fondamentali sono prevenzione e diagnosi precoce. Se diagnosticato nella fase iniziale infatti questo tumore può essere curato efficacemente, con un indice di sopravvivenza dell’80%, e senza gravi deformazioni del volto. Per questo la diagnosi precoce è uno strumento davvero fondamentale.

Gli studi degli iscritti all’Andi-Associazione Nazionale Dentisti Italiani- saranno inoltre aperti per un intero mese, dal 15 maggio al 16 giugno, per visite di controllo gratuite. Per prenotazioni e informazioni: numero verde 800.058.444 e www.oralcancerday.it

© Riproduzione riservata