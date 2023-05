Pizzo, impegno condiviso per combattere la sclerosi multipla

Si è concluso ieri il meeting “Giovani oltre la sclerosi multipla sud” organizzato dai Coordinamenti regionali di Calabria e Sicilia dell’Associazione italiana sclerosi multipla e che ha visto protagonisti cento under 40 affetti dalla patologia autoimmune, tutti riuniti al “Tui Magic Life”. L’Aism, oltre a promuovere la ricerca scientifica, fornisce servizi socio-sanitari ai pazienti e alle loro famiglie, e nel weekend ha dato voce a neurologi e psicoterapeuti, offrendo l’occasione per mettere a confronto le esperienze dei partecipanti in un’ottica di condivisione, per guardare insieme verso una migliore qualità della vita.

«È un appuntamento – rileva Gaia Spasari, dello staff – in cui possono sentirsi compresi e liberi, confrontandosi con esperti ma anche tra loro, condividendo esperienze e colmando i dubbi». Hanno partecipato giovani neo-diagnosticati, pazienti e caregiver; e tra laboratori tecnici e forum di confronto, gli interventi dei neurologi Luca Battistini, direttore del laboratorio di Neuroimmunologia della Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma, e Roberto Furlan, vicedirettore dell’Istituto di Neurologia sperimentale e dell’Unità di neurologia dell’Irccs ospedale “San Raffaele” di Milano, nonché Francesco Del Giudice, dirigente medico dell’Uoc di Neurologia dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo, e Francesca Martorana, dirigente psicologa psicoterapeuta, del Csm di Tropea.

