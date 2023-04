«In seguito alla mia lettera aperta al Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, il Dipartimento di Salute Pubblica Regionale e il Centro trapianti Regionale, hanno inviato una lettera a tutti i presidi per dare luogo a delle disposizioni relative ai trapiantati in genere per i controlli post trapianto». Lo scrive Emanuele Ruvio, autore a nome di tutti i trapiantati della Calabria di una lettera aperta al Governatore Occhiuto.

«Accolgo a nome di tutti i trapiantati, e con entusiasmo, questa notizia - ha proseguito Ruvio - che mi è stata trasmessa dal dott. Mancini responsabile centro trapianti Regionale di Reggio Calabria a nome del Dipartimento Salute Pubblica. Da subito mi impegnerò a verificare presso i Cup il nuovo modello per i controlli post trapianto, che prevedono: una corsia preferenziale in termini di esami; indagini, tac, risonanze, ecografie e altro. Puntiamo all'eccellenza della Salute Pubblica, per tutti, senza se e senza ma».