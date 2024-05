Salvini insiste: "L'impegno rimane far partire i lavori del Ponte sullo Stretto entro l'anno"

"Il Ponte sullo Stretto è un progetto studiato e approfondito da tanti professionisti, studiato per durare nel tempo, creare lavoro e disinquinare lo Stretto di Messina. Se qualcuno pensa il contrario forse non sa che non si costruisce un ponte se rischia di cadere. I tecnici hanno scelto di prendersi quattro mesi in più per fare delle analisi ambientali, non strutturali. E poi entro l’anno l’impegno è di far partire i lavori. L’Italia è bella ma complessa da gestire, il mio lavoro è cercare di velocizzare i cantieri". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di "Non Stop News", su Rtl 102.5.