Scutellà (M5S): Fondi coesione usati per armi? Foti chiarisca

"Si moltiplicano le indiscrezioni sulla concreta possibilità che i soldi dei Fondi Coesione europei che non sono stati spesi dalle Regioni, a partire da quelli della mia regione Calabria, possano essere dirottati dai governi, su richiesta di Bruxelles, per la produzione di droni e altre tecnologie impiegabili anche a scopo militare. Soldi che le nostre regioni del Sud hanno ricevuto dall'Europa per costruire scuole e ospedali, strade e ponti, per l'innovazione la competitività, usati per finanziare l'industria militare. Pretendiamo che il ministro per gli Affari Europei e le Politiche di Coesione Tommaso Foti dia al più presto dei chiarimenti in merito". Lo dichiara la deputata Elisa Scutellà, capogruppo M5S in Commissione Politiche Ue.