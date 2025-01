Agricoltura e mobilità sostenibile, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) 100 milioni alla Calabria

Favorire l’occupazione giovanile, lo sviluppo di infrastrutture moderne e la transizione ecologica attraverso pratiche agricole sostenibili, mobilità pulita ed efficienza idrica. Sono gli obiettivi principali degli accordi di finanziamento per 100 milioni di euro sottoscritti tra la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Regione Calabria. La partnership è stata annunciata oggi a Roma dalla vicepresidente Bei Gelsomina Vigliotti e dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, in occasione della presentazione dell’attività del Gruppo Bei in Italia nel 2024. I finanziamenti da 100 milioni di euro sono parte di due pacchetti più ampi da 300 milioni complessivi approvati dalla Bei a favore della Calabria. Queste linee di credito, a condizioni vantaggiose e dalla durata di 25 anni, contribuiranno a sostenere investimenti per complessivi 1,6 miliardi di euro.

«Ripartiamo nel 2025 con la firma di due importanti accordi di finanziamento che renderanno la Regione Calabria più sostenibile, efficiente e resiliente ,» ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI. «Investire in pratiche agricole ecologiche, - ha aggiunto - sostenere l’imprenditorialità e la formazione dei giovani, acquistare treni bimodali e realizzare infrastrutture a basse emissioni di carbonio, come alloggi per studenti e centri di accoglienza per migranti e rifugiati, è cruciale per accelerare la transizione ecologica e promuovere lo sviluppo economico e inclusivo del territorio. Questi accordi confermano l’impegno della BEI nel supportare la sostenibilità ambientale e la coesione sociale ed economica in Europa».

Il secondo pacchetto è orientato a migliorare la sostenibilità ambientale della Regione con interventi mirati alla mobilità ecologica e all’economia circolare . I fondi della BEI saranno utilizzati per l’acquisto di otto treni bimodali (elettrico-diesel), oltre che per ridurre le perdite idriche nella rete regionale, potenziandone la sua resilienza contro futuri eventi meteorologici estremi. Il progetto comprende anche interventi volti a migliorare il riciclo e il recupero dei rifiuti, con l’obiettivo di ridurre l’impronta ambientale. Previsti anche alloggi a energia quasi zero, tra riqualificazione di edilizia esistente e la costruzione di nuove case, per circa 900 studenti delle Università di Cosenza e Catanzaro, oltre a nuovi centri di accoglienza destinati a migranti e rifugiati.

«Ringrazio la BEI per aver siglato due importanti accordi di finanziamento con la mia Regione, per favorire lo sviluppo e la modernizzazione dell’agricoltura e la realizzazione di infrastrutture sostenibili,» ha affermato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. «Si tratta di misure progettuali in grado di rappresentare una grande opportunità per la Calabria e per i nostri giovani imprenditori agricoli - ha proseguito - al fine di sostenere politiche green, come la conversione dei terreni a coltivazioni biologiche, favorendo la prevenzione del dissesto idrogeologico. Si avrà inoltre l’occasione per modernizzare la nostra rete infrastrutturale, affinché sia sempre più sostenibile e in linea con la transizione ecologica. La Calabria è una Regione desiderosa di rinnovarsi e di stare al passo con i tempi».

Occhiuto: "Ponte, ma anche strade e ferrovie"

«Ci aspettiamo il governo sia conseguente con l’obiettivo del ponte sullo Stretto. Il Ponte è importante ma è anche importante ci siano le reti stradali e ferroviarie che colleghino il resto del Paese al ponte» ha affermato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine della presentazione dell’attività del gruppo Bei in Italia nel 2024. «Sull'alta velocità è importante che siano reperite le risorse che servono per portarla in Calabria - ha aggiunto -. Nel Pnrr non c'è un euro per l’alta velocità in Calabria, ma lo sappiamo da tempo, da quando è stato predisposto il Recovery Plan. Serve un miliardo per portarla fino a Praia a Mare, questo sarebbe già un importante risultato perché avvicinerebbe la Calabria a Roma facendo risparmiare ai calabresi almeno mezz'ora di treno». «I 100 milioni finanziati da Bei sbloccheranno investimenti per 1,6 miliardi di euro. La Calabria è la prima regione a usare le opportunità che la Bei offre alle regioni per cofinanziare i programmi operativi e mi auguro che questa prima attività sia l’inizio di una proficua collaborazione tra regione e Bei». «Quando mi sono insediato ho trovato un miliardo di risorse da fondi strutturali non spese - ha aggiunto -. Questo ci invita a impiegare meglio queste risorse». «Spero questo accordo possa essere l’inizio di una feconda collaborazione tra la mia regione e la Bei anche in altri ambiti, come il tema dell’idrico e della siccità - ha proseguito Occhiuto -. La circostanza che il 55% delle risorse Bei debba essere investito per azioni climatiche ben si coniuga con le necessità delle regioni del Sud, più esposte ai cambiamenti climatici».