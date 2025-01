Comunità montane della Calabria sempre... vive: la liquidazione terminerà nel 2026

Elette unanimemente come un “rifugio sicuro” per i peones della politica locale, le Comunità montane calabresi occupano ancora il centro della scena. Negli anni questi enti hanno fatto parlare di loro e spesso per vicende non proprio edificanti. Basti pensare alle polemiche scoppiate in seguito alle definizione dei confini di alcune Comunità: talune si estendevano addirittura alla costa. Un paradosso se si pensa che gli organismi erano stati costituiti, agli inizi degli anni Settanta, per valorizzare le aree montane. Eppure, tant’è.

Quando nel 2013 fu approvata in Consiglio regionale la legge che disponeva la liquidazione delle circa 20 Comunità montane calabresi, nessuno immaginava che a distanza di 12 anni la procedura non fosse conclusa. Una norma varata nel 2018 aveva spostato la deadline per la chiusura a fine 2024. Tuttavia, le liquidazioni avviate ormai molto tempo fa continuano ad essere attive e a produrre costi per le casse pubbliche. Quantificare la cifra esatta è pressoché impossibile, anche perché i contenziosi aperti sono tanti. E pur considerando che grossa parte del personale nel frattempo (oltre 250 dipendenti) è transitato sotto le insegne di Calabria Verde, producendo un risparmio notevole per chi è stato investito del mandato di portare a compimento il percorso di liquidazione, diversi aspetti restano da sistemare.

Ora l’ultima novità in ordine temporale è rappresentata da una proposta di legge, depositata a Palazzo Campanella e a firma di Giacomo Crinò (Forza Azzurri), che proroga il termine ultimo per la conclusione della liquidazione al 31 dicembre 2026.