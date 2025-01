Seggio alla Camera conteso da Scutellà e Gentile. Avs Calabria: “Sistema elettorale italiano fragile”

"La vicenda si è originata da un errore tecnico nel conteggio dei voti , che ha portato a una revisione successiva", proseguono, "conclusasi con l'annullamento delle elezioni di Anna Laura Orrico nel collegio uninominale Calabria 2 e, di conseguenza, di Elisa Scutellà dal collegio plurinominale unico. Questo processo, pur legittimo dal punto di vista legale, ha destato perplessità : schede inizialmente conteggiate come bianche sono state riassegnate, alterando l’esito finale e garantendo il seggio a Gentile. Il ritardo nell’individuazione dell’errore ha contribuito a creare confusione e sfiducia , soprattutto tra gli elettori del Movimento 5 Stelle, che vedono vanificati i propri voti. Il caso evidenzia una fragilità strutturale del sistema elettorale italiano, incapace di garantire tempestivamente l’accuratezza necessaria per tutelare la volontà popolare".

La recente vicenda che ha portato l’ esponente di Forza Italia Andrea Gentile ad aggiudicarsi un seggio alla Camera dei deputati , dopo un ricorso contro l’elezione di Anna Laura Orrico e, a scorrimento, di Elisa Scutellà del Movimento 5 Stelle, secondo il Coordinamento Alleanza Verdi Sinistra Calabria solleva interrogativi "sulla robustezza del sistema elettorale italiano e più in generale sulla qualità della nostra democrazia. La decisione, presa dalla Giunta per le elezioni di Montecitorio, ha infatti generato reazioni polemiche , alimentando sospetti e dubbi sulla trasparenza delle procedure".

Implicazioni per la democrazia

"Questo episodio non è un caso isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di incertezze e inefficienze. Il rischio principale è il disincanto dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche, percepite come incapaci di garantire equità tra le forze politiche. Episodi simili, infatti, alimentano il senso di ingiustizia e rafforzano il partito dell’astensionismo, già ampiamente diffuso. Inoltre, l’idea che errori tecnici possano alterare la composizione del Parlamento mina la credibilità dell’intero processo elettorale, rendendo ancora più urgente una revisione del sistema. È essenziale garantire che ogni passaggio, dal conteggio dei voti alla proclamazione degli eletti, sia trasparente, accurato e capace di preservare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni". Il Coordinamento Alleanza Verdi Sinistra Calabria sottolinea l’importanza di affrontare questa situazione con serietà, adottando misure correttive per assicurare che il sistema elettorale italiano sia davvero all’altezza di una democrazia moderna ed equa.