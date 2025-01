Il futuro della sanità calabrese passa dal nuovo Milleproroghe

Il decreto Milleproroghe, in fase di conversione in legge, è destinato a incidere profondamente sui destini della sanità calabrese. Dopo il “sì” ad un ulteriore termine - fino al prossimo 31 marzo - per l’approvazione dei bilanci pregressi delle Asp (con uno “scudo” per limitare le responsabilità di chi si è reso protagonisti di ritardi e inadempienze), un emendamento presentato dai senatori di Forza Italia, Daniela Ternullo e Adriano Paroli, punta a far uscire questa regione da un regime di commissariamento in atto dal 2010.

Nel testo depositato in commissione Affari costituzionali del Senato è tracciata una road map per riportare la Calabria nell’alveo del regime ordinario in tema di sanità e una volta approvati i documenti contabili degli anni passati delle Asp di Cosenza e Reggio. «Alla data di approvazione dei bilanci aziendali - si legge nella prima parte dell’emendamento - di cui al primo periodo, alla regione Calabria non sono più applicabili le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e le funzioni del commissario ad acta e dei sub commissari in carica tornano nella competenza degli organi regionali».