Fiera Internazionale del Turismo, la Calabria ospite a Madrid con i Cammini e il cicloturismo

Con il tema “Proud. We Are Tourism”, Fitur 2025 ha dato centralità alla sostenibilità, sottolineando la necessità di criteri equilibrati per garantire una crescita globale sostenibile nel medio e lungo termine, sia per il pianeta che per le comunità locali. Gli esperti intervenuti hanno evidenziato come diversificazione, destagionalizzazione e nuove tecnologie stiano contribuendo a creare un modello turistico inclusivo e competitivo, che guarda a un futuro più sostenibile per tutti.