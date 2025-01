La senatrice Tilde Minasi: indispensabile riforma scioglimento Comuni per mafia

Ho appena depositato un disegno di legge che riforma la procedura di scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni mafiose, nella profonda convinzione che sia necessario rivedere l’attuale disciplina per garantire una maggiore equità e tutelare le nostre Istituzioni locali». Lo afferma Tilde Minasi, senatrice della Lega. «Ritengo sia fondamentale - aggunge Minasi - attualizzare quella che, talvolta, più che una misura a tutela della collettività, sembra un’'arma' usata in modo distorto ovvero appunto lo scioglimento dei Comuni per infiltrazioni mafiose, e recuperare, invece, lo spirito originario e centrale dello strumento, ovvero la lotta alla criminalità organizzata. Di fronte a casi di infiltrazioni mafiose in una Amministrazione comunale, etichettare l’intero Comune come mafioso rischia di compromettere la fiducia nelle Istituzioni e di ostacolare lo sviluppo economico e sociale del territorio. E’ indispensabile, piuttosto, individuare e distinguere le responsabilità individuali, evitando così che, a pagare per illeciti attribuibili a pochi Amministratori, sia invece l’intera collettività».