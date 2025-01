Attacco dell’ex presidente dell’assise della Calabria, Domenico Tallini: «Il governatore ha umiliato Catanzaro a vantaggio di Cosenza»

«Presidente, rifletta. Lei può anche illudersi di aver rafforzato il suo partito eliminando voci scomode come la mia. Ma la verità è un'altra: ha umiliato Catanzaro, il capoluogo di regione, e con esso tutta una comunità che non merita di essere relegata a comparsa nello scenario politico calabrese». Sono parole dure quelle che Domenico Tallini - ex presidente del Consiglio regionale ed ex coordinatore provinciale di Forza Italia a Catanzaro - riserva al presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Una sorta di replica ad alcune indiscrezioni secondo le quali, riferisce lo stesso Tallini, il governatore avrebbe sostenuto, durante una riunione dei capigruppo di maggioranza sulla centrale del Mercure, di aver bocciato nel 2021 la candidatura dell’esponente politico catanzarese per motivi caratteriali. Per l’ex presidente dell’assise calabrese sarebbe stato un messaggio «ai suoi interlocutori: chi non è d’accordo con me lo faccio fuori così come ho fatto con Tallini».

Smentisce seccamente che le cose siano andate così e parte dalla fiducia che in lui aveva riposto Jole Santelli «la quale mi volle con forza prima coordinatore provinciale di Forza Italia e poi alla Presidenza del Consiglio regionale, riconoscendomi qualità di saggezza ed equilibrio politico. Una considerazione – lancia così una prima stilettata a Occhiuto – che non aveva mai riposto verso la sua persona».

Tallini passa quindi a parlare della potenziale candidatura che sarebbe sfumata nel 2021: «Non è mai esistita – sottolinea – perché in quel momento ero completamente impegnato a difendermi da accuse infamanti di collusione con la criminalità organizzata. Ho ritenuto doveroso, in quel contesto, dichiarare che non avrei avanzato alcuna richiesta di candidatura fino a quando non avessi dimostrato la mia completa estraneità alle imputazioni». Una posizione della quale, evidenzia, erano a conoscenza sia Occhiuto che l’allora coordinatore regionale di FI, Giuseppe Mangialavori.