'Ndrangheta, in Calabria piano da 44 milioni per il riuso dei beni confiscati

Uno stanziamento di oltre 44 milioni, provenienti dai fondi europei e dai fondi Fsc, per finanziare 32 progetti con il coinvolgimento di 27 Comuni. Sono questi i dati più significativi del Piano regionale sui beni confiscati approvato dalla Giunta calabrese guidata dal presidente Occhiuto su proposta del vicepresidente Filippo Pietropaolo. A illustrare i risultati del piano in una conferenza stampa nella sede della Regione, a Catanzaro, il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, che ha la delega nazionale alla gestione dei beni confiscati alla mafia, Occhiuto e Pietropaolo.

Ferro ha fatto il punto su un piano anche più generale esprimendo «soddisfazione per quanto messo in campo e per i risultati di una delega che ho fortemente voluto, una delega che ha visto nell’ultimo anno il 46 per cento in più di assegnazioni ai beni confiscati agli enti locali, beni che diventano presìdi importanti per la sicurezza, per la legalità, per il sociale. Questa è una grande sfida alla quale abbiamo affiancato ovviamente anche una sfida culturale con una mostra che ha toccato Roma e Milano e arriverà a Reggio Calabria. Un impegno che ha anche la simbologia importante di uno Stato che è più forte delle mafie e restituisce ai cittadini sani e onesti ciò che è stato tolto».