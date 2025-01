Centrale del Mercure, il gruppo del Pd: “Occhiuto continua a mentire ai calabresi. L’impugnativa è stata decisa dal Ministero dell’Ambiente e non certo da Calderoli”

A sostenerlo sono i consiglieri del gruppo del Pd in Consiglio regionale a margine della conferenza stampa che ha avuto luogo a Lamezia Terme alla sede regionale del partito . L’incontro con i cronisti è stato convocato per spiegare le ragioni che hanno portato il gruppo del Pd ad abbandonare l’Aula in occasione dell’ultima seduta dell’Assemblea e a denunciare l’arroganza di Occhiuto e del centrodestra che continuano a calpestare il ruolo e la dignità del Consiglio, dei consiglieri e delle Commissioni.

“ Quello che è avvenuto in Consiglio regionale con la centrale del Mercure è l’episodio più grave mai capitato in Calabria da quando esiste la Regione . E Occhiuto, invece di chiarire la propria posizione e aprirsi al confronto con i territori, continua a mentire ai calabresi facendo intendere che l’impugnativa della legge che blocca la centrale sia un’idea del ministro Calderoli, quasi un dispetto per le posizioni assunte sull’autonomia. Occhiuto mente due volte: la prima perché la decisione di impugnare la legge era stata annunciata al Consiglio e alla giunta dal Ministero dell’Ambiente. La seconda perché sull’autonomia differenziata alla quale ha sempre detto sì e se la riforma non verrà a applicata dipende esclusivamente dalla decisione della Corte Costituzionale che ne ha demolito l’impianto”.

Il capogruppo Bevacqua ha aperto la conferenza stampa criticando le politiche autoritarie del presidente della Regione Calabria e spiegato la posizione del Pd che avrebbe voluto richiamare in Aula la legge di abrogazione dell’emendamento che blocca la centrale, così come era stato deciso in Commissione. «Evidentemente – ha detto Bevacqua - tra Laghi e Occhiuto c’è un patto concretizzatosi con l'inserimento dell’emendamento a sorpresa la sera prima del Consiglio regionale in cui fu approvata la legge omnibus. Mai come questa volta si è toccato il fondo. Occhiuto ha violato le regole della democrazia». Bevacqua, inoltre, ha stigmatizzato la superbia con cui il presidente ha deciso di non ascoltare i sindaci e le comunità locali.

Franco Iacucci ha evidenziato come la centrale del Mercure rispetta tutti i parametri ambientali, così come certificato dall’Arpacal. “La Regione procedendo così se ne infischia dei lavoratori già messi in cassa integrazione da Sorgenia che è pronta a chiedere i danni per una chiusura che sembra inspiegabile”.