Sanità, Pd Calabria: Occhiuto pressi il governo; soldi ai medici del 118

«Considerata la gravissima carenza di medici nell’emergenza/urgenza che ha esposto alla stampa e ai cittadini calabresi, Roberto Occhiuto ha il dovere di pretendere dal governo le risorse necessarie a coprire al più presto i posti vacanti». Così, in una nota, il Pd Calabria chiede al commissario governativo alla Sanità calabrese di «attivarsi subito su questa priorità e di non limitarsi a lamentare che nello specifico settore mancano centinaia di medici e che soltanto pochissimi camici bianchi hanno partecipato agli ultimi concorsi volti a potenziarne gli organici».

«I medici del 118 - osservano i dem - rischiano la vita in ambulanza ma hanno un trattamento economico umiliante, che non è proporzionato alla qualità e quantità del loro lavoro, causa di grande stress. Finora, il commissario del governo e presidente della Regione Calabria ha messo le mani avanti e difeso l’idea che le ambulanze possano operare senza medico a bordo. L’ambulanza con il solo infermiere è una caratteristica del modello lombardo, ma la Calabria non è la Lombardia, che tra l’altro non è sottoposta a Piano di rientro dal disavanzo sanitario».