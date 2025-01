Milano Home 2025: la Calabria protagonista alla fiera internazionale dell’abitare e dell’home décor

La Regione Calabria sarà presente alla seconda edizione di Milano Home 2025, la fiera internazionale dedicata al mondo dell’abitare e dell’home décor, che si terrà a Fiera Milano (Rho) da domani a domenica 26 gennaio.

Milano Home 2025 si propone come un punto di incontro per professionisti e appassionati del settore, offrendo un ricco programma di workshop, masterclass e incontri con interior designer per esplorare le nuove tendenze dell’abitare.

Lo stand della Calabria ospiterà una selezione di aziende locali che presenteranno articoli unici, tra cui arredamento, complementi d’arredo e oggetti di design, tutti contraddistinti dall’alta qualità dei materiali e dal talento dei suoi artigiani.

Domani l’inaugurazione con l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Rosario Varì.

La partecipazione della Regione Calabria a questo evento si inserisce in una più ampia strategia di promozione delle eccellenze locali sui mercati nazionali e internazionali, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione e sostenendo le imprese nel loro percorso di crescita e sviluppo.