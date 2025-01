Il consiglio regionale della Calabria approva la proroga delle graduatorie per il personale sanitario

Il consiglio regionale della Calabria ha approvato la proposta di legge recante “Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del servizio sanitario della Regione Calabria”, grazie alla quale verranno prorogate la validità e l’efficacia di tutte le graduatorie approvate nell’anno 2023 ed in scadenza nell’anno 2025. Si tratta delle graduatorie stilate all’esito delle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato di personale del comparto sanitario dirigenziale e non.

“Quello compiuto dal consiglio regionale - commenta il capogruppo di FI nonché relatore della legge, Michele Comito - è un passo fondamentale per assicurare un efficiente utilizzo delle risorse umane a disposizione della sanità calabrese, che va verso la tutela di nuovi posti di lavoro nonché a garanzia della corretta erogazione dei servizi sanitari per tutti i calabresi. Il differimento del termine di scadenza - spiega Comito - evita l’esperimento di ulteriori e gravose procedure selettive, con un conseguente risparmio in termini economici e, dunque, un contenimento della spesa pubblica regionale”.