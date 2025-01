Sanità malata, Tucci (M5S): “Occhiuto se ci sei batti un colpo”

“Mi chiedo cos’altro deve ancora accadere affinché Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e Commissario ad acta della Sanità, si decida a prendere provvedimenti per risolvere le tante criticità che affliggono la sanità vibonese”. È l’interrogativo che si pone il deputato del Movimento 5 stelle Riccardo Tucci sulle note problematiche del comparto salute nel Vibonese.

“Il settore è all’anno zero e il diritto alle cure non garantito – continua il parlamentare – tra disservizi vari e liste d’attesa infinite. Solo si continuano a sperperare fior di milioni di euro in progetti di dubbia utilità senza risultati significativi. A cambiare in positivo sono solo i bilanci delle cliniche private e, in aumento, i numeri dell’emigrazione sanitaria. Tralascio qui i report impietosi degli osservatori specializzati sulle prestazioni dell’Asp vibonese, nonostante l'indubbia presenza di eccellenti professionisti tra le sue fila”.

“Voglio ricordare al governatore Occhiuto – prosegue Tucci nella nota - che alla farmacia territoriale di Vibo si registra una situazione da Terzo Mondo, con pazienti costretti, per l'approvvigionamento delle medicine, a fare file chilometriche, per ore, esposti alle intemperie del tempo, con talvolta la beffa di sentirsi dire, una volta giunti allo sportello, "che il farmaco non è disponibile". Siamo nel 2025, l'uomo sta per andare su Marte, con un clic si ha accesso a tutte le informazioni del mondo, eppure a Vibo, non si riesce ad escogitare un piano per risolvere le note criticità”.