Energia, Mattiani propone una legge sul risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso

Una proposta di legge recante misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso è stata presentata dal Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani. Una proposta di Legge che mira proprio a promuovere l’adozione di tecnologie avanzate per l’illuminazione esterna, con l’obiettivo di ottenere ricadute positive sulla riduzione dei consumi energetici e l’inquinamento luminoso: “Ho ritenuto necessario promuovere un intervento legislativo di questo tipo perché l’inquinamento luminoso rappresenta un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto una rilevanza crescente, per come evidenziato da numerosi studi scientifici per i suoi effetti negativi sulla salute umana, sull’ambiente e sul patrimonio culturale e, per l’appunto, scientifico. La diffusione dell'illuminazione artificiale, sia pubblica che privata, in molte Regioni d’Italia e d’Europa, ha trasformato le notti in spazi sempre più illuminati, limitando la possibilità di osservare il cielo notturno e causando impatti notevoli sugli ecosistemi locali. In Calabria, in una Regione ricca di biodiversità e caratterizzata da un forte legame con la propria storia e identità naturale, l’aumento dell’inquinamento luminoso costituisce una minaccia per l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini. Da qui nasce la necessità di una legge regionale che possa favorire la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso.”.