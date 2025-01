Elezioni in Calabria, Andrea Gentile (Fi) entra in Parlamento, fuori Scutellà (M5s). Conte: "Grande ingiustizia"

La Giunta per le elezioni della Camera ha accolto il ricorso di Andrea Gentile (FI) sul seggio conteso al M5s in Calabria. Ne consegue la decadenza della deputata M5s Elisa Scutellà, se l’Aula ratificherà la decisione. Ora starà proprio alla Giunta del Regolamento di Montecitorio, entro venti giorni, redigere la relazione da inviare al presidente della Camera che, insieme ai Capigruppo, fisserà la data per l’approdo in Aula del parere con cui la Giunta delle Elezioni proporrà la proclamazione dell’avvenuta elezione di Gentile, e che dovrà essere sottoposto al voto dell’Assemblea.

«E' una grandissima ingiustizia, non per il M5s, ma per la democrazia, per il rispetto del voto dei calabresi». Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, commentando l’assegnazione a Fi un seggio alla Camera finora occupato dal M5s. «E' una terra difficile, una terra dove ci sono tantissime inchieste sullo scambio politico mafioso di voto, ci sono tantissime inchieste per quanto riguarda un sistema clientelare ben collaudato. Il risultato oggi, attraverso una riscrittura delle regole per interpretare i voti, non è un torto, una ferita al M5s, ma al libero voto dei calabresi che sono hanno esercitato i diritti democratici».