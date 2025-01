Nuove opportunità per startup in Calabria, Varì: “Avviso per investire sui nostri giovani talenti e sull’innovazione tecnologica”

L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì, ha illustrato oggi, nel corro di una conferenza stampa alla Cittadella regionale di Catanzaro, l’Avviso pubblico destinato alla creazione e al consolidamento di startup e spin-off della ricerca. All’evento di lancio, sono intervenuti anche il direttore generale del Dipartimento regionale allo Sviluppo economico, Paolo Praticò, l’amministratore delegato di Fincalabra, Alessandro Zanfino, il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, i rappresentanti degli Atenei calabresi, Giovanni Cuda, (Umg Catanzaro), Giuseppe Zimbalatti (Mediterranea Reggio Calabria) e Mauro Muzzopappa (delegato rettore Unical Nicola Leone). La Regione si propone di creare un ambiente favorevole per lo sviluppo di nuove idee e tecnologie, consapevole che l’innovazione è fondamentale per affrontare le sfide future e interagire con i network globali. Nel suo intervento, l’assessore Varì ha dichiarato che “La ricerca e l’innovazione tecnologica sono fondamentali per sviluppare soluzioni che possano migliorare prodotti, processi e servizi e rendere così le imprese competitive sui mercati, la pubblica amministrazione efficiente, la vita dei cittadini migliore. Per questi motivi il Governo regionale, guidato dal Presidente Occhiuto, ha deciso di sostenere la nascita e il consolidamento di startup innovative e spin off della ricerca mettendo a disposizione ben 15 mln di euro. Abbiamo deciso di investire sui nostri giovani talenti e nell’innovazione tecnologica ritenendoli determinanti per lo sviluppo e la crescita del territorio”.

In conclusione l’assessore Varì si è soffermato sul prestigioso Startup Ecosystem Star Award, conferito a Parigi nell’ambito dei Best-in-class Startup Programs alla Regione Calabria e a Fincalabra Spa. “Questo riconoscimento internazionale – ha affermato – evidenzia l’efficacia delle politiche regionali a sostegno delle startup, un settore che in Calabria sta crescendo grazie a iniziative e strategie mirate. C’è ancora molto lavoro da fare ma il premio conferma che abbiamo intrapreso la strada giusta”. L’Avviso, finanziato nell’ambito del Pr Calabria 2021/2027 – Azione 1.1.2, dispone di un budget complessivo di 15 milioni di euro, articolato in due linee di intervento: la Linea 1, dedicata alla creazione di startup innovative, è rivolta a team di persone che intendono costituire una nuova impresa; la Linea 2, invece, è destinata al consolidamento di startup già costituite da non più di cinque anni. Ogni progetto potrà beneficiare di un contributo a fondo perduto per un massimo di 300.000 euro, pari al 75% delle spese ammissibili.