Francesco Afflitto perde i requisiti per l’iscrizione al Movimento 5 Stelle. Orrico: “Applicato lo statuto”

Francesco Afflitto, consigliere regionale, non soddisfa più i requisiti per l’iscrizione al Movimento 5 Stelle, come deliberato dal Comitato di Garanzia composto da Roberto Fico, Virginia Raggi e Laura Bottici. A comunicarlo è la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del M5S.

«L’organo, che sovrintende alla corretta applicazione dello Statuto e decide sulla sussistenza o perdita dei requisiti per l’iscrizione, ha adottato questa decisione in virtù dei principi contenuti nello statuto stesso», ha spiegato Orrico in una nota ufficiale.

Le motivazioni della decisione

Il provvedimento, come sottolineato dalla deputata, è il risultato di un’indagine approfondita basata su una relazione redatta dalla stessa Orrico. «La decisione è stata comunicata in data odierna al diretto interessato», conclude l’esponente pentastellata.