Il Reddito di dignità arriva all’esame del Consiglio regionale della Calabria

Messa da parte per quasi un anno, la proposta di legge finalizzata a introdurre anche in Calabria un Reddito di dignità ritorna in auge. Già, perché all’ordine del giorno della riunione della terza commissione del Consiglio regionale, in programma giovedì 16, figura proprio l’esame del testo presentato dall’esponente del Pd, Raffaele Mammoliti.

Il testo normativo prende le mosse dall’abolizione del Reddito di cittadinanza disposto dal governo Meloni. Una misura non priva di conseguenze secondo quanto rilevato dall’Ufficio parlamentare di bilancio: ben 500mila famiglie che percepivano un sostegno al reddito (pari al 40% del totale) sono state private di misure di contrasto alla povertà per ragioni legate al loro stato di famiglia o alla loro età anziché alla loro reale condizione di bisogno. Secondo lo stesso Ufficio parlamentare di bilancio, inoltre, dei quasi 1,2 milioni di nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, circa 400mila (pari a un terzo del totale) sono esclusi dall’Assegno di inclusione perché al loro interno non sono presenti soggetti tutelati. A essi si aggiungono altri 97mila nuclei per effetto dei nuovi vincoli di natura economica. Per un totale di circa 823mila persone che hanno perso ogni sostegno al reddito. La difficile situazione descritta, assume aspetti drammatici se si guarda al Mezzogiorno e alla Calabria in particolare. Secondo importanti organizzazioni sindacali, infatti, in Calabria sono stati più di 14mila i percettori del reddito di cittadinanza che hanno avuto sospeso nel 2023 il sostegno economico e, tenendo conto della composizione dei nuclei familiari, i beneficiari che si sono visti venire meno la misura sono stati oltre 45mila.