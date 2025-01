Tragedia di San Giovanni in Fiore, Tavernise (M5S) presenta una interrogazione urgente al Presidente Occhiuto: In Calabria non si può morire così

Il consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle, Davide Tavernise, ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, in qualità anche di Commissario ad acta per la sanità, in seguito alla tragica morte di Serafino Congi, un uomo di 48 anni, sposato e con due figli, avvenuta a San Giovanni in Fiore il 4 gennaio 2025 a causa di gravi ritardi nei soccorsi.

"Questo drammatico evento - secondo Tavernise - mette in luce le profonde criticità che affliggono la sanità nelle aree montane calabresi, dove l’accesso ai servizi sanitari essenziali è compromesso da distanze dai centri ospedalieri, difficoltà infrastrutturali e condizioni climatiche avverse, spesso ignorate in favore di parametri e aspetti meramente economici. L’Ospedale di San Giovanni in Fiore, come altri presidi in aree disagiate, versa in una condizione di depotenziamento, con carenze di personale medico e reparti non pienamente operativi. La notte del 4 gennaio Serafino Congi è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale locale, dove è stata immediatamente diagnosticata una sindrome coronarica acuta. Nonostante l’urgenza della situazione, ha atteso oltre tre ore il trasferimento all’ospedale di Cosenza a causa della mancanza di un medico a bordo dell’ambulanza e dell’impossibilità di utilizzare l’elisoccorso per scarsa visibilità. Purtroppo, l’uomo è deceduto durante il tragitto".