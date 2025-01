Seconda edizione dell'avviso "Voucher caro scuola" in Calabria, Caracciolo: “Confermiamo il nostro impegno per il diritto allo studio”

Con la pubblicazione del Decreto dirigenziale del Dipartimento Istruzione e Pari opportunità della Regione Calabria n. 19124 del 23/12/2024 è stato dato avvio alla seconda edizione dell’avviso per l’assegnazione delle borse di studio regionali “Voucher caro scuola”, un’iniziativa destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2023/2024.

L’avviso si propone di ridurre la dispersione scolastica: supportando gli studenti a rischio di abbandono degli studi a causa di difficoltà economiche; promuovere il diritto allo studio: fornendo un aiuto economico per l’acquisto di beni e servizi essenziali per la frequenza scolastica, come libri di testo, supporti digitali e materiali didattici; contrastare le disuguaglianze sociali: garantendo un’opportunità concreta alle famiglie più svantaggiate per far fronte alle spese scolastiche.

Grazie a una dotazione complessiva di 8 milioni di Euro, la Regione Calabria erogherà borse di studio forfettarie dell’importo di 500 euro ciascuna.

Le somme sono destinate agli studenti in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato extra UE purché in possesso di regolare permesso di soggiorno che hanno frequentato nell’anno scolastico 2023/2024 una scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) del sistema di istruzione pubblico calabrese, le cui famiglie presentino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 15.748,78 euro.