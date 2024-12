L’Alta velocità “fuori” dal Pnrr? Il M5S: "Calabria penalizzata"

L’Alta velocità ferroviaria “in uscita” dal Pnrr non piace agli eletti calabresi del Movimento 5 Stelle. La notizia pubblicata ieri da questo giornale circa il rischio di un taglio dell’opera - nell’ambito della nuova revisione del Piano all’esame del governo nazionale - perché indietro rispetto alla deadline di giugno 2026 ha generato un malcontento trasversale. Tra i più “agguerriti” ci sono sicuramente i rappresentanti pentastellati. «La notizia dell’imminente revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - scrivono gli esponenti del M5S -, con il concreto rischio di dirottare fondi destinati all’Alta velocità ferroviaria in Calabria verso altre opere, rappresenta un colpo durissimo per il futuro della regione. L’ennesima promessa infranta - aggiungono - l’ennesimo segnale di una Calabria considerata fanalino di coda, sacrificabile sull’altare di logiche politiche che appaiono sempre più distanti dalle reali esigenze del territorio.