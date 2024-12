Regione Calabria, giunta di fine anno. Ecco tutte le delibere approvate

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, ha approvato il Piano annuale delle attività dell’Organismo regionale per i controlli di legalità (Orecol). L’Organismo regionale propone linee guida per i sistemi di controllo interno della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica, fornendo anche indicazioni in merito alle metodologie e alle procedure finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attività delle stazioni appaltanti regionali e degli operatori del settore, con l’obiettivo di prevenire, individuare e contrastare i rischi di corruzione, illegalità e infiltrazioni criminali.

La Giunta ha, poi, deliberato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie regionali dirette e indirette per l’anno 2023, mantenendo le partecipazioni delle seguenti società: Banca popolare Etica Scpa, Ferrovie della Calabria, Fincalabra, Sacal, Sorical, Stretto di Messina, Tech4you Sc, Terme Sibaritide. Con lo stesso atto si stabilisce che i Dipartimenti regionali competenti accertino il rispetto delle norme vigenti in tema di contenimento della spesa delle società partecipate e trasmettano, entro tre mesi dall’approvazione del Piano di razionalizzazione, idonea relazione alla Giunta regionale in ordine all’eventuale mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa.