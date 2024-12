“Salvagente” offerto ai Comuni della Calabria: arriva la proroga per i Bilanci

Il provvedimento invocato e atteso da decine di sindaci e amministratori locali calabresi è arrivato. La Conferenza Stato-Città ha infatti deliberato la proroga al prossimo 28 febbraio del termine per l’approvazione dei Bilanci di previsione degli enti locali. E così, quella varata qualche anno addietro come una misura straordinaria, è ormai diventata una consuetudine tutta italiana. La richiesta di proroga, formulata a fine novembre dall’Anci e dall’Upi, era motivata dalle difficoltà riscontrate da molti enti locali in relazione alle incertezze connesse alle misure finanziarie previste dalla legge di Bilancio 2025 e a taluni benefici che potranno essere oggetto di riparto nelle prime settimane del nuovo anno.

Nei prossimi giorni è atteso il decreto del Ministero dell’Interno che dovrebbe esplicitare, come di consueto, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio fino al nuovo termine per gli enti che non abbiano già provveduto all’approvazione del bilancio.

La proroga interessa pure per l’approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate entro il nuovo termine da tutti i Comuni, apportando modifiche e integrazioni.