Bilancio, via libera del Consiglio regionale della Calabria

Sono state le leggi di Bilancio della Regione Calabria, previsionale per il 2025 e pluriennale 2025-2027 gli argomenti più importanti della riunione del Consiglio regionale, presieduta da Filippo Mancuso.

Il Bilancio di competenza effettivo della Regione Calabria, per il 2025 ammonta a circa 6,8 mld di euro. Per larga parte è composto da risorse vincolate: 4,4 mld, pari al 64,5% per il finanziamento del servizio sanitario regionale; 454 mln (6,7%), quelle destinate all’attuazione dei programmi comunitari POR e PAC; 398 mln (5,8%) le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, nonché 706 mln (10,3%) come fondi di natura vincolata assegnati a vario titolo dallo Stato. In questi fondi sono ricompresi quelli del PNRR per 241 milioni, di cui 79,9 milioni di euro circa conteggiati nel perimetro sanitario.

Le entrate per mutui (47,4 milioni di euro) sono relative al cofinanziamento a carico del bilancio regionale dei Programmi Comunitari PR Calabria FESR 21-27, CSR 21-27, FEAMPA 21-27 e PAC 14-20. Va evidenziato che nelle annualità 2026 e successive non sono ancora inserite una gran parte delle previsioni, molto consistenti, della programmazione PR 21-27 e PSC 21-27, nonché quelle del POC 21-27, giunto ormai alla conclusione della fase programmatoria e che sarà presumibilmente approvato dal CIPESS entro il mese di aprile del 2025.