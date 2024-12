Occhiuto al Mimit per la vertenza Abramo, per il presidente è la prima uscita dopo l'intervento al cuore

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto è a Roma per partecipare al tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Abramo Customer Care, che potrebbe portare al varo del progetto della regione per il reskilling delle lavoratrici e dei lavoratori dei call center, e per il loro impiego in processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, a cominciare dalla dematerializzazione della sanità. Per Occhiuto si tratta della prima uscita pubblica dopo l'intervento di cardiochirurgia cui si è sottoposto il 4 dicembre scorso al Campus dell’Azienda ospedaliero universitaria "Renato Dulbecco» di Catanzaro.