Consiglio regionale della Calabria, sì in commissione a legge di stabilità e bilancio 2025-27

Via libera in commissione bilancio del Consiglio regionale, pur tra le polemiche e a maggioranza, alla legge di stabilità regionale 2025 e al bilancio di previsione finanziario della Regione per gli anni 2025-2027. Decisivi i voti della maggioranza di centrodestra, pronta a portare in aula i documenti contabili (già incassato anche il parere favorevole della commissione speciale di vigilanza) nella seduta convocata per domani dal presidente Filippo Mancuso. Per l’opposizione Raffaele Mammoliti (Pd) ha contestato tempistica e modalità di presentazione degli emendamenti e nel merito della legge di stabilità ha espresso «totale dissenso» per tre ragioni: di natura politica visto che «non si evince alcuno sforzo di programmazione di sviluppo e di utilizzo delle risorse», di natura istituzionale «per il mancato rispetto del regolamento» e di merito in quanto «nell’azione di riforma non si ravvede uno sforzo di razionalizzazione delle risorse ed esiste una netta discrasia tra l’indirizzo dato dalla Giunta e le iniziative del Consiglio».