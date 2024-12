Regionali Calabria, Orrico (M5S): “Ci faremo trovare pronti, tutta nostra comunità a disposizione”

“Come già affermato in passato il Movimento 5 stelle calabrese non si farà trovare impreparato nel momento in cui bisognerà costruire il fronte alternativo alle destre, basato su programmi comuni, e si dovrà al contempo indicare un profilo adeguato alla sfida”.

Lo afferma la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del Movimento 5 stelle.

“Tutta la nostra comunità – prosegue l’esponente pentastellata - sarà a disposizione nel dare l'opportuno contributo nelle forme e modalità che decideremo insieme al presidente Conte. Mettiamo da parte personalismi e incomprensioni perché vogliamo liberare la Calabria da lacci e servitù di comodo, povertà e illegalità”.