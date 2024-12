Presentato Wine Land 2024: l’evento enogastronomico si terrà a Crotone dal 27 al 30 dicembre

L’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, Raffaele Nebbioso e Alberto Laratta, in rappresentanza di Somewhere Aps e del progetto Wine Land, promosso in collaborazione con la Regione Calabria, hanno illustrato oggi, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sede della Cittadella a Catanzaro, Wine Land 2024 “Cibi e tradizioni”, la quarta edizione di un evento enogastronomico di riferimento in Calabria che si svolgerà a Crotone in 4 giornate, dal 27 al 30 dicembre.

Sono intervenuti all’incontro con la stampa anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, e Paolo Ippolito, ambasciatore Città del vino.

“Fino anche a soli cinque anni fa – ha affermato l’assessore Gallo – quando si entrava in un ristorante calabrese, si ordinavano due o tre vini calabresi su dieci. Oggi la situazione è cambiata, anche sotto la spinta delle politiche messe in campo dalla Giunta Occhiuto, che ha voluto puntare su competitività, qualità e promozione, ad esempio attraverso la partecipazione a diverse iniziative del settore, che replicheremo anche nel 2025, come il Vinitaly, il Merano Wine Festival. Saremo anche a Parigi Dusseldorf, e a Cirò con una edizione fuori fiera del Merano Wine Festival, e con il Vinitaly South di Calabria a Sibari. Il tutto nel segno di una consapevolezza che fino a qualche anno fa non c’era: la convinzione, cioè, che quello che produciamo è di grande qualità e che questa combinazione fra il beverage e il food può diventare un modello di sviluppo per la promozione delle nostre eccellenze enologiche e gastronomiche”. “Con questa manifestazione – ha aggiunto Gallo -, Crotone avrà il riconoscimento che merita come una delle province più emblematiche della nostra regione per la produzione di vino, formaggi e ortaggi di grande qualità. Perciò, il nostro obiettivo è di puntare su un livello di promozione, anche territoriale, per costruire quel sistema di consapevolezza che è un grande traguardo”.