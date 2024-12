La posposta di legge di Tavernise (M5S): le "Strade dell'Olio" per valorizzare la Calabria

Il consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle, Davide Tavernise, ha depositato al Consiglio Regionale una proposta di legge sulle "Disposizioni per la valorizzazione delle strade dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità". "Con questa iniziativa -ha spiegato Tavernise - voglio dare un forte impulso alla valorizzazione del nostro straordinario patrimonio olivicolo e agroalimentare, creando nuove opportunità per la Calabria. L’olivicoltura calabrese è un’eccellenza che tutto il mondo ci invidia, un tesoro di storia, tradizioni e sapori autentici. Da secoli, la nostra terra produce un olio di altissima qualità, riconosciuto a livello internazionale e celebrato dalle nostre DOP Bruzio, Lamezia e Alto Crotonese, senza dimenticare l'IGP Olio Calabria. Un patrimonio millenario che con questa mia proposta voglio proiettare verso un futuro di crescita e valorizzazione. Ho pensato alle "Strade dell'Olio" come a veri e propri itinerari di scoperta, per guidare i visitatori alla conoscenza del nostro territorio e delle sue eccellenze. Non si tratta solo di promuovere un prodotto, ma di offrire un'esperienza immersiva, che coinvolga i sensi e che racconti la storia della nostra terra".

Con queste "Strade" Tavernise si propone di raggiungere diversi obiettivi: "Celebrare la bellezza del nostro territorio: L'olivicoltura è parte integrante del paesaggio calabrese, con i suoi uliveti secolari, le colline e i terrazzamenti che si affacciano sul mare. Voglio che le "Strade dell'Olio" offrano l'opportunità di vivere questa bellezza unica, intrisa di storia e cultura. Promuovere le nostre eccellenze: L’olio extravergine d’oliva, insieme agli altri prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, sarà il protagonista di questi percorsi. Un’occasione per far conoscere e apprezzare le produzioni calabresi, con un focus sulle nostre DOP e IGP, garanzia di qualità e legame indissolubile con il territorio. Dare nuovo slancio all'economia locale: Credo fermamente che lo sviluppo di queste "Strade" possa creare nuove opportunità economiche per la Calabria, attraverso la nascita di attività legate al turismo enogastronomico, come agriturismi, ristoranti, aziende agricole aperte al pubblico e attività ricreative. Un vero volano per l'occupazione e la crescita del territorio. Diffondere la cultura dell'olio: Le "Strade dell'Olio" non saranno solo un'attrazione turistica, ma anche un'occasione per educare i consumatori alla conoscenza delle proprietà dell'olio, all'importanza della qualità e della sostenibilità delle produzioni. Sostenere il cuore della Calabria: Con questa iniziativa, voglio contribuire a valorizzare e sostenere le aree rurali, contrastando lo spopolamento e promuovendo uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente".