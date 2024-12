Il Pnrr in Calabria ancora a passo di lumaca. Le rimodulazioni? Un “ostacolo”

Il Pnrr segna il passo. E nemmeno le rimodulazioni del Piano portate a termine - almeno quelle nel corso del 2023 - hanno prodotto gli effetti sperati. Serve piuttosto «un quadro normativo chiaro e stabile», sottolinea l’Ufficio parlamentare di bilancio che ha prodotto uno studio anche alla luce delle novità introdotte sul nuovo Codice dei contratti. La ricerca si concentra sui lavori pubblici di importo superiore a 40.000 euro avviati dai Comuni tra il 2022 e il 2024. A risentire dell’incertezza sulla programmazione e sulle risorse disponibili sono stati i Comuni di minore dimensione, meno attrezzati in strumentazione e in capitale umano.

Secondo gli ultimi dati pubblicati sulla piattaforma Regis - risalgono allo scorso 5 dicembre -, i progetti legati al Pnrr e portati a termine in Calabria sono 3.796 su un totale di 11.180 e 7,7 miliardi stanziati. Dunque, la percentuale di lavori completati è pari al 34 per cento.