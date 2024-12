Lo stop ai sindaci dalla Consulta incide anche in Calabria: resta il divieto al terzo mandato

Un terzo mandato per i sindaci delle grandi città già in carica da 10 anni? Secondo i giudici della Consulta non è possibile. I togati di piazza del Quirinale hanno infatti dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma che non prevede, anche per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la possibilità di un terzo mandato consecutivo. La Corte si è espressa sul ricorso promosso dalla Regione Liguria a proposito del decreto legge 7/2024 che, modificando l’articolo 51, comma 2, del Tuel, ha sostanzialmente eliminato qualsiasi limite di mandato per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; imposto tre limiti di mandato per i sindaci dei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 abitanti e 15.000 abitanti; mantenuto due limiti di mandato per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La Corte costituzionale ha ricordato che il limite ai mandati consecutivi è stato introdotto con l’articolo 2 della legge 81/1993. L’individuazione del punto di equilibrio, essendo il frutto di un bilanciamento tra diversi interessi costituzionali, è espressione della discrezionalità del legislatore. Quest’ultima può essere sindacata solo se manifestamente irragionevole e questa caratteristica, sempre secondo la Consulta, non è rintracciabile nel caso di specie.