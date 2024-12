Forza Italia, ok del consiglio nazionale a 'Radici'. Dalla Calabria un modello per il partito

Il consiglio nazionale di Forza Italia che si è svolto oggi a Roma ha approvato «Radici», il format ideato dalla segreteria regionale della Calabria per «ramificare» il partito e favorirne la diffusione capillare sul territorio. «Grazie all’ottimo lavoro della squadra di Forza Italia in Calabria e assieme al presidente della Regione Roberto Occhiuto, Radici diventerà un modello nazionale per il nostro partito, da applicare in ogni regione», ha detto Francesco Cannizzaro , deputato di Forza Italia e segretario regionale della Calabria, presentando il progetto al Consiglio Nazionale del partito insieme a Francesco Battistoni, deputato e responsabile dell’Organizzazione azzurro.

Battistoni, FI torna su territori per valorizzare le istanze di tutti

«Forza Italia forza di territorio": è il progetto presentato oggi da Francesco Battistoni, deputato e responsabile organizzazione di Forza Italia, al consiglio nazionale del partito azzurro e Francesco Cannizzaro, deputato e segretario regionale della Calabria. Un progetto nato in Calabria, che è stato ampliato e adattato per essere esteso a tutto il territorio nazionale, prevedendo incontri settimanali in diverse regioni con amministratori locali, militanti, imprenditori, associazioni di categoria, cittadini. «L'obiettivo - ha sottolineato Battistoni - è stilare al termine di ogni incontro, proposte concrete che potranno diventare la base per mozioni parlamentari o regionali, promuovendo al contempo iniziative in grado di coniugare le esigenze locali con le strategie del partito. Si tratta di eventi - ha concluso - che non solo rafforzano il legame tra la leadership nazionale e le comunità locali, ma posizionano Forza Italia come un partito vicino ai territori, capace di dare risposte concrete e valorizzare le istanze di tutti».