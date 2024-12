Precaricato storico, interrogazione della consigliera Bruni sulla Legge Regionale 6/2023: quali garanzie di continuità occupazionale per i lavoratori precari?

“Quali misure intende adottare la Regione Calabria per garantire la continuità occupazionale dei 42 lavoratori attualmente impiegati attraverso FINCALABRA S.P.A. e quali sono le prospettive per la loro stabilizzazione o rinnovo contrattuale a partire da febbraio 2025?”. È uno degli interrogativi posti dalla consigliera regionale del Partito Democratico, Amalia Bruni, nell’interrogazione a risposta scritta relativa alla situazione del precariato storico in Calabria, con particolare riferimento al progetto di supporto tecnico per l’attuazione del PNRR e della programmazione 2021-2027 dei Fondi SIE, attuato tramite FINCALABRA S.P.A.

L’interrogazione solleva preoccupazioni in merito alla stabilizzazione dei lavoratori attualmente impiegati e alla gestione delle risorse finanziarie residue. Servono risposte chiare riguardo alla gestione del precariato e all’uso delle risorse pubbliche, con l’obiettivo di garantire non solo la stabilità occupazionale dei lavoratori coinvolti, ma anche l’efficacia delle politiche regionali in questo contesto.

“Secondo la L.R. 6/2023, pubblicata nel febbraio 2023, la Regione Calabria ha previsto l’impiego di lavoratori qualificati con esperienza pregressa per supportare i dipartimenti regionali e le amministrazioni locali nell’attuazione delle misure previste dal PNRR. Un progetto avviato con grande aspettativa, ma che ha visto un notevole scostamento tra il numero di figure inizialmente previste e quelle effettivamente contrattualizzate”, si ricorda nella premessa dell’interrogazione.

La consigliera Bruni chiede al presidente della Giunta, Roberto Occhiuto: “Come intende la Regione Calabria impiegare le risorse finanziarie residue derivanti dal mancato utilizzo delle risorse destinate all’assunzione delle 132 figure professionali originariamente previste nel progetto?”.